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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月27日

4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:20时，1港元=0.83682人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为31.62%，低于上交易日收盘的32.53%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.28      4.23      1.21
 建设银行                                          4.68      5.04      1.11
 中国银行                                          3.35      3.20      1.25
 农业银行                                          3.12      2.82      1.32
 招商银行                                         17.88     16.70      1.28
 中信银行                                          5.87      4.92      1.43
 交通银行                                          5.39      5.06      1.27
 民生银行                                          9.39      7.37      1.52
 中国人寿                                         21.95     18.52      1.42
 中国平安                                         32.26     37.40      1.03
 中国太保                                         27.73     28.25      1.17
 中信证券                                         16.61     17.58      1.13
 新华人寿                                         40.01     25.95      1.84
 海通证券                                         15.38     13.24      1.39
 华能国际                                          7.62      5.81      1.57
 大唐发电                                          4.16      2.22      2.24
 华电国际                                          5.34      3.99      1.60
 中煤能源                                          5.14      3.70      1.66
 中国神华                                         14.41     13.08      1.32
 中国石油                                          7.53      5.81      1.55
 兖州煤业                                         10.58      4.38      2.89
 中国石化                                          4.92      5.50      1.07
 上海石化                                          7.02      3.80      2.21
 中海油服                                         12.80      7.07      2.16
 仪征化纤                                          4.60      1.73      3.18
 中国铝业                                          4.34      2.69      1.93
 江西铜业                                         14.01      9.45      1.77
 洛阳钼业                                          3.37      1.30      3.10
 紫金矿业                                          3.23      2.52      1.53
 马钢股份                                          2.75      1.71      1.92
 鞍钢股份                                          4.31      3.78      1.36
 重庆钢铁                                          2.77      1.31      2.53
 海螺水泥                                         15.93     20.15      0.94
 洛阳玻璃                                         28.65      5.08      6.74
 京城机电                                          9.29      3.22      3.45
 中联重科                                          4.37      2.66      1.96
 金隅股份                                          8.52      5.60      1.82
 中国国航                                          6.78      5.85      1.38
 东方航空                                          6.11      4.35      1.68
 南方航空                                          6.08      4.87      1.49
 中国远洋                                          5.86      3.14      2.23
 中海集运                                          4.44      1.83      2.90
 中集集团                                         14.44     12.26      1.41
 中海发展                                          6.48      5.55      1.40
 宁沪高速                                          8.13     10.12      0.96
 深高速                                            8.33      6.87      1.45
 成渝高速                                          4.28      2.54      2.01
 皖通高速                                         13.94      6.20      2.69
 广深铁路                                          4.01      3.47      1.38
 中国南车                                          9.67      7.68      1.50
 中国交建                                         11.64      9.25      1.50
 中国铁建                                         10.59      9.76      1.30
 中国中铁                                          7.59      6.29      1.44
 长城汽车                                          8.60      6.12      1.68
 比亚迪                                           62.33     44.80      1.66
 广汽集团                                         21.50      8.90      2.89
 青岛啤酒                                         28.09     29.75      1.13
 白云山                                           22.15     16.84      1.57
 新华制药                                         11.43      4.89      2.79
 海信科龙                                          7.52      3.54      2.54
 南京熊猫                                         15.04      5.65      3.18
 晨鸣纸业                                          8.43      6.05      1.67
 上海医药                                         17.24     15.80      1.30
 中兴通讯                                         14.05     12.24      1.37
 东方电气                                         10.40      6.29      1.98
 潍柴动力                                          8.12      9.62      1.01
 东北电气                                          7.44      2.98      2.98
 广船国际                                         25.77     12.10      2.55
 昆明机床                                          8.81      3.05      3.45
 一拖股份                                         11.25      4.39      3.06
 北辰实业                                          4.15      2.43      2.04
 创业环保                                          8.06      4.30      2.24
 中国中冶                                          4.02      2.34      2.05
 金风科技                                         15.63     12.74      1.47
 丽珠                                             44.41     34.85      1.52
 万科                                             24.43     19.64      1.49
 郑煤机                                            6.21      3.29      2.26
 大连港                                            5.75      3.44      2.00
 山东墨龙                                          8.99      2.95      3.64
 浙江世宝                                         25.28      8.73      3.46
 复星医药                                         19.18     21.75      1.05
 光大银行                                          3.65      3.57      1.22
 东江环保                                         17.22     11.36      1.81
 上海电气                                          8.29      3.33      2.97
 广发证券                                         15.90     17.90      1.06
 华泰证券                                         17.62     17.00      1.24
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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