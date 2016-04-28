台湾已公布经济指标--2016/4/28

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 -11.4% -11.8% 5/9 -- 商品进口(y/y) 3月 -17.0% -7.4% 5/9 -- 外销订单(y/y) 3月 -4.7% -7.4% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +4.81% +5.17% 5/24 -- 季调失业率 3月 3.92% 3.94% 5/23 -- 工业生产指数(y/y) 3月 -3.57% -4.15% r 5/23 -- 外汇存底(亿美元) 3月底 4,316.01 4,288.16 5/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.00% +2.41% r 5/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% 4/29 -0.60% (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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