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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2016/4/28

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公布   预估值 
 商品出口(y/y)             3月         -11.4%      -11.8%      5/9        --
 商品进口(y/y)             3月         -17.0%       -7.4%      5/9        --
 外销订单(y/y)             3月          -4.7%       -7.4%      5/20       --
 经常帐盈余(亿美元)        第四季       200.1       188.0  r   5/20       --
 国际收支(亿美元)          第四季        13.4        56.9      5/20       --
 M2货币总计数(y/y)         3月         +4.81%      +5.17%      5/24       --
 季调失业率                3月          3.92%       3.94%      5/23       --
 工业生产指数(y/y)         3月         -3.57%      -4.15%  r   5/23       --
 外汇存底(亿美元)          3月底     4,316.01    4,288.16      5/5        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  3月         +2.00%      +2.41%  r   5/5        --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第四季      -0.52%      -0.80%      4/29       -0.60%
                                    (Q4统计值  (Q3修正值)                 
                                            )                             
 重贴现率(%)               3月24日    1.500%       1.625%      --         --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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