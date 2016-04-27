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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 16:34 BJT

更新版 1-新债招标：中国三年期国债中标利率略高预期，获7.6亿追加--业内人士

(新增追加发行结果)
    路透北京4月27日 - 中国财政部周三公告称，今日上午招标发行的三年期固息国债获7.
6亿元人民币的追加认购，最终发行337.6亿元。该期债中标利率为2.55%，略高于市场预测
均值2.53%。
        
    另据业内人士透露，该期债边际中标利率为2.62%，投标倍数2.24倍。
    
    银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率
为2.5603%。
    
    以下为包括今日招标在内，三年期国债近期发行情况：    
    
   招标日 发行规模(亿元) 中标利率 边际利率  预测值  投标倍数 
  ----------------------------------------------------------
    4/27     337.6        2.55%    2.62%     2.53%    2.24
    3/23     200         2.2421%  2.2737%    2.28%    2.50   
    2/24     200         2.4245%  2.4506%    2.50%    3.12   
    1/27     200          2.55%    2.58%     2.58%    2.82
    
    今日招标新债为财政部今年第九期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率
。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
    
    该期债4月28日开始计息，按年付息；招标结束至4月28日进行分销，5月3日起上市交易
，发行手续费为承销面值的0.05%。(完)

 (发稿 侯向明；; 审校 张喜良/杨淑祯)

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