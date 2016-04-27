更新版 1-新债招标：中国三年期国债中标利率略高预期，获7.6亿追加--业内人士

(新增追加发行结果) 路透北京4月27日 - 中国财政部周三公告称，今日上午招标发行的三年期固息国债获7. 6亿元人民币的追加认购，最终发行337.6亿元。该期债中标利率为2.55%，略高于市场预测 均值2.53%。 另据业内人士透露，该期债边际中标利率为2.62%，投标倍数2.24倍。 银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率 为2.5603%。 以下为包括今日招标在内，三年期国债近期发行情况： 招标日 发行规模(亿元) 中标利率 边际利率 预测值 投标倍数 ---------------------------------------------------------- 4/27 337.6 2.55% 2.62% 2.53% 2.24 3/23 200 2.2421% 2.2737% 2.28% 2.50 2/24 200 2.4245% 2.4506% 2.50% 3.12 1/27 200 2.55% 2.58% 2.58% 2.82 今日招标新债为财政部今年第九期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率 。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。 该期债4月28日开始计息，按年付息；招标结束至4月28日进行分销，5月3日起上市交易 ，发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 侯向明；; 审校 张喜良/杨淑祯)