香港个股：中国财险拟发行最多150亿元人民币资本补充债券，增偿付能力

中国财险于联交所的声明称，拟在股东大会通过决议案日起的12个月一次或分多次发行总额不超过150亿元的10年期资本补充债券，以便给快速业务发展留出充足资本空间，有利于保持偿付能力水平的相对稳定、节约利息支出等。