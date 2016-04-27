香港个股：中国财险拟发行最多150亿元人民币资本补充债券，增偿付能力

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港4月27日 - 中国最大非寿险公司--中国人民财产保险股份有限公司 周三称，拟发行总额不超过150亿元人民币资本补充债券，以提高偿付能力。
中国财险于联交所的声明称，拟在股东大会通过决议案日起的12个月一次或分多次发行总额不超过150亿元的10年期资本补充债券，以便给快速业务发展留出充足资本空间，有利于保持偿付能力水平的相对稳定、节约利息支出等。
“董事会已审慎考虑不同方案以满足公司资本及偿付能力的需要，经考虑目前利率市场环境等因素，认为发行资本补充债券为最合适的方案。”公司并称。
中国财险于去年末的偿付能力充足率为226%，低于2014年末的239%。今年首季的原保费收入814.51亿元，按年升16%，保持快速增长。
该股周三收升0.83%，报14.54港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选