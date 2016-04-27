全球贵金属：4月26日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量与周一持平 ；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,806,141.1 4月26日 25,806,141.1 4月25日 0.0 0.00% iShares 334,724,214.3 4月26日 334,724,214.3 4月25日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 张荻)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选