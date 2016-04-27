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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 17:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶脱离九个月高点收低，受沪胶先盛后衰拖累

上海期货交易所交投最活跃的9月期胶合约 下跌95元人民币报每吨12,945元，盘中高见13,245元。

原油期货周三涨约0.5美元，仍接近年内高位，因投资者信心强劲且美元疲软，不过分析师警告称，本月的涨势可能很快结束。

美元兑日圆 下滑0.2%至111.06日圆，但距离周一所及三周高位111.90仍不远。

“我们听说泰国主要产胶区正在降雨，表明干旱落叶季节可能很快结束。下月这或令市场信心承压，”Gu称。

有些交易员猜测，厄尔尼诺现象给东南亚地区造成的不利天气可能影响橡胶产量。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤154.1美分，下跌1.8美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李爽 审校 张若琪/高琦)

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