亚洲橡胶：TOCOM期胶脱离九个月高点收低，受沪胶先盛后衰拖累

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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上海期货交易所交投最活跃的9月期胶合约 下跌95元人民币报每吨12,945元，盘中高见13,245元。
原油期货周三涨约0.5美元，仍接近年内高位，因投资者信心强劲且美元疲软，不过分析师警告称，本月的涨势可能很快结束。
美元兑日圆 下滑0.2%至111.06日圆，但距离周一所及三周高位111.90仍不远。
“我们听说泰国主要产胶区正在降雨，表明干旱落叶季节可能很快结束。下月这或令市场信心承压，”Gu称。
有些交易员猜测，厄尔尼诺现象给东南亚地区造成的不利天气可能影响橡胶产量。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤154.1美分，下跌1.8美分.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李爽 审校 张若琪/高琦)
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