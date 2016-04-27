亚洲橡胶：TOCOM期胶脱离九个月高点收低，受沪胶先盛后衰拖累

上海期货交易所交投最活跃的9月期胶合约 下跌95元人民币报每吨12,945元，盘中高见13,245元。

原油期货周三涨约0.5美元，仍接近年内高位，因投资者信心强劲且美元疲软，不过分析师警告称，本月的涨势可能很快结束。