重温稿-台湾货币市场：大金主缺位资金骤紧，拆款及短票利率顺势上扬

* 市场金主未供应资金，拆款利率上扬 * 资金趋紧，短票利率止跌反弹至0.31% * RP市场利率大致持稳 记者 罗两莎 路透台北4月27日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三微扬。资金调度人士说，今天因市场 大型金主没有多余资金供拆出，让各金融机构资调人员〞顿失依靠〞，资金亦由松转紧，利 率跟着上扬。 他们表示，央行大砍隔夜资金委托代收金额，冲销力度大减等动作，致过去半个月市场 资金非常浮滥，因先前很容易就调到钱，让大家失去戒心；而随今天资金突然趋紧，资调人 员均绷紧神经，一大早就四处打电话，急着找钱。 〞今天票券商和小型银行比较紧，大家都急着找钱，利率也上来了。〞一位大型银行资 调人员说。 他指出，因手中可供拆出资金有限，今天大都是到期续做，并适度调升利率，跨月资金 利率自0.32%调升至0.325%至0.33%。 一中型银行资调人员亦称，资金突然变紧了，拿钱难度明显升高，利率亦上扬，尤其是 跨月资金，早上到处打电话都没调到； 〞上礼拜随便借都有，今天突然就变了，钱不好拿 ，跨月大家都说没开。〞 利率方面，隔拆最低利率仍在0.20%，惟跨月资金不论银行或票券商均拉高到0.32%至0. 33%，上日银行在0.28-0.29%，票券公司则在0.32-0.33%。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.345 32.363 台湾加权股价指数<.TWII 8,563.05 8,581.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.204% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.260-0.340% 0.250-0.335% **短票利率微升** 短票方面，票券商表示，受市场主要资金供应者没做拆款影向，今天市场资金明显趋紧 ，利率跟着走高。 〞资金变紧了，早上有稍微混乱一点，短票利率有上来一点，拉高到0.31%。〞一位票 券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.31%，部分成交在0 .30%；上日则成交在0.30%，部分成交于0.29%。 台湾央行周三发行1,975亿台币定存单，与今日存单到期金额1,975亿相同。 本周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币，分别是：周四2,401.8亿、周五1,505亿台 币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率降为0. 298%，前日在0.303%，上日区间0.28-0.30%；前日则在0.28-0.40%，成交量为90.24亿台币 ，前日共189.44亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为423亿台币，累积超额准备8,091亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆326亿台币。 今天发行的美元计价债券为：UBS AG, London Branch，发行年限为30年期，金额0.53 亿美元。 未来两周还将发行多档外币债，欲了解详情点选〞近期台湾将发行外币(含人民币)债券 一览 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天市场资金略为趋紧，不仅银行撤回 资金，投信公司亦因基金赎回而走钱，利率则大致持稳。 〞投信要走钱，开高利率也没有用。〞一位大型票券公司交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致持稳，主要成交0.30-0.31%；上日 亦在此一水准；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.37-0.40%，上日亦同。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持稳；短天期公债附买回利率主 要在0.23-0.25%；上日亦同；公司债附买回利率主要成交在上日水准，在0.23-0.30%间。与 银行承做的债券附买回利率亦维持在0.30-0.31%间。(完) (审校 杨淑祯)