更新版 1-台湾金融：台新金请求财政部165亿台币赔偿诉讼，一审遭驳回

(新增财长及彰银说法)

路透台北4月27日 - 台湾争议许久的台新金控 与彰化银行 经营权之争，台新金控向财政部提起民事诉讼，周三台北地方法院一审宣判，台新金请求财政部赔偿逾165亿台币本息及改派三席董事，皆予以驳回。

彰化银行傍晚发布稿指出，关于彰银的经营权诉讼，因财政部获胜，该行董事会结构将不受影响。

〞我们尊重司法的判决。〞台湾财政部长张盛和傍晚向路透说；但若台新金提上诉，财政部将非上诉不可，届时并将主张不负担八分之一(约1,000余万台币)的诉讼费用。

台北地方法院发布新闻稿称，确认财政部在台新金仍属彰银最大股东期间内，不得妨碍台新金指派的代表人当选彰银全体董事席次过半的两造契约关系存在。

台新金控对该判决表示，台北地院今日判决确认该公司与财政部间契约关系存在，足证该公司依据2005年公告及公函而主张与财政部间具有民事契约关系为有理由，对此部份表示欣慰。

彰银傍晚称，台北地方法院确认财政部于彰银2014年12月8日股东临时会董事改选，并无任何违约行为，财政部毋须依据台新金诉讼主张，改派董事或对台新金负担任何赔偿，台新金的主要请求全数落空。

彰银指出，台新金自提起确认契约关系诉讼起，即一再主张财政部应终止三名法人代表人董事，应改推荐台新金推荐的三名法人代表人董事。

如今，法院已判定财政部对台新金所负的契约义务，仅属一次性债务，且财政部早在该行2014年股东临时会董监事改选已完全履行而消灭。因此，台新金有关“移转彰银经营权予台新金控”的请求，法院以无法律上的理由予以驳回。

另台湾台北地方法院认定财政部负有“不能以所持股权妨碍台新金控经营权主导地位”部分，法院认定财政部于彰银2014年股东临时会董事改选时并无任何违约情事；所以，台新金主张财政部违约或应赔偿165.58亿台币本息均判决驳回。

彰银说，依照台北地方法院宣判结果，财政部无须改派原有的董事代表，彰银现有董事会结构不受影响，现有的营运权的主导也不会有任何改变。

“明年6月彰银董事将改选，到时候财政部不能再妨碍台新金取得过半席次。”台新金控财务长林维俊对路透说。同时他也强调目前台新金持股彰银22.5%股权，为彰银最大股东。

他并称，将在收到判决书后进行研议妥适方案，以继续维护全体股东及该公司的权益。

台新金控认为，财政部于彰银第24届董事改选时，不只未依约积极支持该公司取得过半数董事席次，反而违约提名4席普董候选人、促使泛公股加码持股彰银、委托16家券商强力征求委托书，致妨碍该公司取得过半数董事席次。

台湾官民共治的彰化银行已于2014年12月召开股东会进行董事改选，第二大股东--财政部取得其中过半席次，包括四席一般董事、两席独立董事，在与台新金控的竞争中取得更有利席位。

台湾第九大银行--彰化银行2005年为引进策略性投资人，当年发行特别股，并由台新金控以每股26.12台币，总计365.68亿台币拿下彰银22.5%特别股，并取得彰银经营权。

惟台新金在取得彰银主导经营权后，曾两度推动合并且都失败；2014年彰银召开股东会进行董事会改选，改选结果由彰银大股东--公股(台湾财政部)以压倒性胜利取回主导经营权。台新金因而丧失主导经营权，并向台湾台北地方法院提出告诉，向财政部求偿165.58亿台币损失及移转经营权。

台新金控旗下子公司台新银行为台湾的15大银行，至去年底资产总额为1.5兆2,165亿台币；而彰银资产总额则达1.9兆5,198亿台币。