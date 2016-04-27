香港个股：中海石油化学海南尿素生产装置发生泄露，将损失27万吨产量

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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路透香港4月27日 - 中国海洋石油总公司的化肥及尿素业务分支--中海石油化学 周三称，旗下海南富岛二期尿素生产装置因发生泄露而停产，将损失27万吨产量，并对公司财务产生负面影响。
据公告，富岛二期于4月7日按计划停车检修，检修中发现高压甲铵池式冷凝器因内部腐蚀而泄露，根据与设备供应商共同拟定的初步维修时间表，董事会于目前阶段预计，富岛二期可于8月1日或其前后复产。
董事会估计，停产将导致损失约27万吨尿素产量，对公司产生不利财务影响。
富岛二期去年产量约81万吨，占中海石油化学全部尿素产量比重36%。除尿素外，中海石油化学还生产磷肥、复合肥以及甲醇。
该股周三收市持平于1.89港元。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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