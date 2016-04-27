香港个股：中海石油化学海南尿素生产装置发生泄露，将损失27万吨产量

路透香港4月27日 - 中国海洋石油总公司的化肥及尿素业务分支--中海石油化学 周三称，旗下海南富岛二期尿素生产装置因发生泄露而停产，将损失27万吨产量，并对公司财务产生负面影响。

据公告，富岛二期于4月7日按计划停车检修，检修中发现高压甲铵池式冷凝器因内部腐蚀而泄露，根据与设备供应商共同拟定的初步维修时间表，董事会于目前阶段预计，富岛二期可于8月1日或其前后复产。