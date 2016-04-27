中港个股：中煤能源向母公司转让盈利能力较低资产，预计上半年仍亏损

路透香港4月27日 - 受累于煤炭市场持续低迷，中国主要煤炭生产商--中煤能源 周三宣布向母公司转让盈利能力较低的资产，并预计今年上半年仍将录得亏损。

据公告，中煤能源将其间接拥有的四方铝业、邯煤机、中煤九鑫及露石化工的91-100%权益转让予母公司中煤集团，总代价约1.95亿元人民币，但预计交易可能带来的转让收益合共8.6亿元。

该公司同时公布，今年一季度按国际会计准则录得净亏损4.47亿元，较上年同期亏损1,678万元明显扩大。

中煤能源表示，受到宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素综合影响，煤炭市场价格仍将在低位徘徊，预计今年上半年可能仍为亏损。

该公司于2015年净亏损32.67亿元，2014年则为盈利34.08亿元。（完）

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