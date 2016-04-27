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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近两周低位，受马币回升及产量上升打压

路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至近两周低点，因马币(林吉特) 兑美元自一周低位回升；棕榈油产量上升且出口放缓，让交易员逮到机会就出脱持仓。

7月棕榈油合约 下跌1.6%，收报每吨2,633马币，为本周第二次下跌。

盘中稍早棕榈油期货触及2,630马币低点，为4月15日以来最低水准，本周迄今累计跌0.6%。

成交量为51,472口。2015年日均成交量为44,600口。

吉隆坡一交易员说，除了马币回升，“出口减弱及产量不错给棕榈油走势提供了指引，让市场逢高了结获利。”

船货验证机构数据显示，马来西亚4月1-25日出口较上月同期持平或微幅成长。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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