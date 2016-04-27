重温稿-中国金融：微众银行增资采用新估值方式，零售信贷不良率为千分之一--副行长

路透北京4月27日 - 中国首批民营银行--微众银行高管表示，该行近期将补充资本金，满足业务扩大的需要；而微众银行联合贷款，充当信贷业务普通合伙人等形式，亦受到投资人的认可。此外，微众银行零售信贷千分之一左右的不良率也远低于同业同类业务水平。

微众银行副行长黄黎明在周二晚间在一小型媒体群访中指出，目前，微众银行的资本充足率还很好，但随着业务扩张，要提前补充资本；顺利的话，这个过程也会比较快，而增资后，腾讯仍会保持30%股权比例的上限。

“我们现在整体来看还亏损，哪家传统银行在亏损的时候还能够去融资？这个估值模型，不能按传统银行而是按我们业务形态来做。”他指出。

2014年，深圳前海微众银行获准筹建，为国内首批试点民营银行；中国互联网巨头--腾讯 表示，将持有深圳前海微众银行30%股权。微众银行目前为一家没有线下物理网点的互联网银行。

黄黎明指出，微众银行目前定位比较清晰，主要做小额零售信贷业务，且增量很大，但由于采取同业合作的联合信贷模式，轻资产经营；因此，补充资本速度没有那么快，未来会尝试资产证券化，但需求也并不迫切。

对于微众银行的经营模式，黄黎明澄清，市场目前存在误读；微众与同业的合作更像是承担普通合伙人的职责，获客、营销、风险、贷后管理、客服全部是微众银行来做，合作银行主要是承担大部分信贷资金支出；“我们风险管得好，还挺赚钱的，现在很多银行想合作，主要是城商行。”

他介绍，目前与微众银行合作的有20多家商业银行，包括邮储银行、上海银行、包商银行等，也有其他股份制银行也提出合作意愿。合作模式上，微众银行并不是同业拆借资金后在自己的表内放贷，而是联合放贷，合作银行出借资金的部分直接进入其资产负债表。

“如果我们想要做成利差收入也可以，微众的信贷利差比传统银行还大一点，可以去同业借钱，再资产证券化出去，这就是目前网商的模式，但我们还是希望跟同业合作。”黄黎明指出。

由于微众银行零售业务定位的客户更加下沉，客群范围大于传统银行，且随借随还周期很短。外界对其资产质量和流动性持有一定疑虑。黄黎明表示，现在各合作行对资产质量都非常满意，这大概也就千分之一左右，未来可能还会慢慢增高一些，但是仍然会比较低。

他解释，首先，微众银行的零售信贷小额分散且覆盖面很广，信用卡不良贷款率比较高很多都是大额度卡的原因；此外，微众银行还会不停调整风控模型，使得模型越来越精细，微众数据的完整性和模型风控也是其他银行很少能做的。

在流动性方面，黄黎明称，虽然随借随还的信贷产品创新理论上带来流动性管理难度，但是联合放贷银行在微众银行会开备付金账户，信贷项目需要资金的时候就可以放出去。