东南亚股市：多数收低，审慎观望美国及日本央行政策决议

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 359.97 -1.03 -0.29 +8.16 332.82 新加坡 2874.72 -19.94 -0.69 -0.28 2882.73 马来西亚 1692.34 -0.16 -0.01 -0.01 1692.51 泰国 1411.84 -6.94 -0.49 +9.61 1288.02 印尼 4845.66 31.57 +0.66 +5.50 4593.01 菲律宾 7180.53 -31.39 -0.44 +3.29 6952.08 越南 593.96 -4.52 -0.76 +2.58 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)