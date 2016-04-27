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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 19:39 BJT

东南亚股市：多数收低，审慎观望美国及日本央行政策决议

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   359.97    -1.03   -0.29   +8.16   332.82
    新加坡                     2874.72   -19.94   -0.69   -0.28  2882.73
    马来西亚                  1692.34    -0.16   -0.01   -0.01  1692.51
    泰国                      1411.84    -6.94   -0.49   +9.61  1288.02
    印尼                      4845.66    31.57   +0.66   +5.50  4593.01
    菲律宾                     7180.53   -31.39   -0.44   +3.29  6952.08
    越南                        593.96    -4.52   -0.76   +2.58   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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