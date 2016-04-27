国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，汽油裂解价差连四升

路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周三由三个交易日低位小幅回升，至每吨71.18美元，但贸易商表示，市场缺乏明确方向。

亚洲最大石脑油进口商--台塑石化寻求标购规格未定石脑油(OSN)，6月上半月运抵麦寮，4月28日结束招标。

台塑石化麦寮厂重要炼油装置完成维修后，5月产能利用率将在96%左右。

“市场方向难以研判，”新加坡一贸易商称。

与第一季相比，本月及下月运抵亚洲的西方国家船货数量较低，而需求料持坚，因亚洲多数石脑油裂解装置以高利用率运转，以满足塑胶需求。

亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日上扬，升至两周高位，每桶将近9美元。

贸易商称，西方国家的夏季需求，料将造成运往亚洲的欧洲船货数量有限，但目前亚洲地区供应充裕。

维多向道达尔买进一批92汽油船货，船期5月12-16日，每桶55.70美元。这是今日唯一一笔成交的现货交易。(完)

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