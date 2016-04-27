国际油市：亚洲柴油跨月价差升至数月新高，因供应趋紧

路透新加坡4月27日 - 亚洲指标500ppm柴油近月合约跨月价差周三升至数月新高，行业消息人士称，因需求坚稳及炼厂产量减少，导致供应趋紧。

“亚洲及中东的炼厂维修，造成短期柴油供应减少，而且我们持续见到地区需求持坚，”新加坡一贸易商称。

指标5月-6月500ppm柴油合约的逆价差结构增强，较新加坡报价每桶高出0.30美元，较上日扩大0.13美元。上一次500ppm近月价差达到这个水准，是在去年12月4日。

“现货紧俏情况可望持续好几个月，因中东供应通常在夏季时期较紧，而(亚洲)炼厂维修要到5月左右才会达到高峰，”新加坡另一名贸易商称。

维多向永顺油品(Winson Oil)买进150,000桶500ppm柴油，5月17-21日交货，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水0.10美元。(完)

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