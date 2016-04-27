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市场报道 | 2016年 4月 28日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因连涨两日后有获利了结

路透芝加哥4月27日 - 美国小麦期货周三下跌，交易商称，因连涨两日后有获利了结。

美国大平原降水预料将有利该处的作物生长，这加重了小麦市场的偏空基调。

芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦失守位于100日移动均线的主要技术支撑位。在20日移动均线获得支撑。

分析师预计，周四早上美国农业部报告将显示，周度出口销售旧作小麦7.5-17.5万吨，低于之前一周的29.5075万吨，周度出口销售新作小麦30-45万吨，之前一周为32.5582万吨。

CBOT-5月小麦期货 下跌5-1/2美分，结算价报4.74-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为118,213口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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