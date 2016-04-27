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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 03:57 BJT

美国债市：较长期公债价格上涨，美联储保留6月加息的选项

* 美联储维持利率不变，6月升息的大门仍然敞开
    * 指标10年期公债收益率从五周高位回落

    路透纽约4月27日 - 美国较长期公债价格周三跳涨，结束七日连跌，
因美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息的大门仍然敞开，使较短期
美债的吸引力下降。
    
    投资者表示，一波对10年期和30年期公债的买盘浮现，因交易商纷纷
进行收益率曲线趋平交易，即较之短债，长债更受欢迎。
    
    “公债收益率曲线趋平，以前当美联储在收紧政策轨道上，公债市场
也是这样表现，”Federated Investors的策略部门主管Don Ellenberger
表示。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三一如预期维持利率在0.25-0.5
0%不变，还表示，全球经济阻力仍然存在，但联储在声明中弃用了上次声
明中对这些阻力所构成风险的具体描述。 
    
    “委员会将继续密切关注通胀指标及全球经济和金融发展。”美联储
的联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两日会议后在声明中说。 
    
    路透数据显示，短债和长债收益率差收窄，两年期和10年期美国公债
收益率差收窄至102个基点，此为一周半来最窄水准。
    
    指标10年期公债价格 上涨20/32，收益率报1.856%，较周
二尾盘下跌7.5个基点。路透数据显示，周二10年期公债收益率触及1.941
%，此为3月23日来最高水准。    
    
    -----------------------1904 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-26/32    (+ 2/32)     0.841
    五年期公债      100-5/32    (+ 9/32)     1.343
    10年期公债     97-27/32    (+18/32)     1.867
    30年期公债     95-25/32    (+30/32)     2.707(完)
  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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