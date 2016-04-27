美国债市：较长期公债价格上涨，美联储保留6月加息的选项

* 美联储维持利率不变，6月升息的大门仍然敞开 * 指标10年期公债收益率从五周高位回落 路透纽约4月27日 - 美国较长期公债价格周三跳涨，结束七日连跌， 因美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息的大门仍然敞开，使较短期 美债的吸引力下降。 投资者表示，一波对10年期和30年期公债的买盘浮现，因交易商纷纷 进行收益率曲线趋平交易，即较之短债，长债更受欢迎。 “公债收益率曲线趋平，以前当美联储在收紧政策轨道上，公债市场 也是这样表现，”Federated Investors的策略部门主管Don Ellenberger 表示。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三一如预期维持利率在0.25-0.5 0%不变，还表示，全球经济阻力仍然存在，但联储在声明中弃用了上次声 明中对这些阻力所构成风险的具体描述。 “委员会将继续密切关注通胀指标及全球经济和金融发展。”美联储 的联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两日会议后在声明中说。 路透数据显示，短债和长债收益率差收窄，两年期和10年期美国公债 收益率差收窄至102个基点，此为一周半来最窄水准。 指标10年期公债价格 上涨20/32，收益率报1.856%，较周 二尾盘下跌7.5个基点。路透数据显示，周二10年期公债收益率触及1.941 %，此为3月23日来最高水准。 -----------------------1904 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+ 2/32) 0.841 五年期公债 100-5/32 (+ 9/32) 1.343 10年期公债 97-27/32 (+18/32) 1.867 30年期公债 95-25/32 (+30/32) 2.707(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)