纽约期市：ICE期棉上涨，受助于美联储维持利率不变

路透4月27日 - 棉花期货周三尾盘小幅上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，为市场提供支撑。

Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose说，美联储政策声明暗示联储不急于加息，给投机者提供了继续保持其多头头寸的自由度。

尽管美联储6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约 收高0.32美分，或0.50%，报每磅64.15美分，交投在63.41-64.27美分区间。

期货市场总成交量减少4,347口，至20,666口。数据显示，前一日未平仓合约总计增加304口，至191,716口。

美元指数 下滑0.1%。汤森路透核心商品CRB指数 升0.55%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)