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市场报道 | 2016年 4月 28日 星期四 07:21 BJT

****欧洲经济指标预测--4月28日-5月5日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值    
    
    4月25日当周
    
    4月28日(四)
    0600 英国Nationwide房屋价格(较前月)              4月        +0.4%      +0.8%
                           (较上年同期)                         +5.0%      +5.7%   
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            4月            0         0
             未经季节调整失业人数(万人)                         277.2      284.5
             经季节调整失业率                                    6.2%       6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       272.8    
    0800 意大利薪资通胀(较前月)                      3月          --       +0.1% 
                  (较上年同期)                                    --       +0.8% 
    0900 欧元区企业景气指数                          4月        0.14        0.11
               经济景气指数                                    103.4       103.0
               工业景气指数                                    负4.0       负4.2
               服务业景气指数                                   10.0         9.6
               消费者信心指数                                  负9.3       负9.7
               消费者通胀预期指数                                 --         2.1
               生产者通胀预期指数                                 --       负4.4     
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值     -0.2%      +0.8%  
                           (较上年同期)                         +0.1%      +0.3%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    -0.2%      +0.8%  
                           (较上年同期)                          持平      +0.1%
    2305 英国GfK消费者信心指数                       4月          负1         0    
    
    4月29日(五)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值    +0.4%      +0.3%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    3月        +0.3%      -0.4%
                     (较上年同期)                               +2.2%      +5.4%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值       -0.1%      -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             3月          --       -0.5%
    0700 瑞士KOF领先指标                             4月        102.8      102.5
    0800 意大利失业率                                3月        11.7%      11.7%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      3月    增加13.00  增加12.87
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加37.00  增加36.48
             抵押贷款批准件数(件)                              74,500     73,871
             M4货供额(较前月)                                     --       +0.9%
    0900 意大利CPI(较前月)                        4月初值       +0.2%      +0.2%
                  (较上年同期)                                  -0.2%      -0.2%
               HICP(较前月)                                     +0.6%      +2.1%
                   (较上年同期)                                 -0.1%      -0.2%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   4月初值       -0.1%       持平
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                 +0.9%      +0.9%
    0900 欧元区GDP(较前季)                       第一季初值     +0.4%      +0.3% 
                         (较上年同期)                           +1.4%      +1.6%  
    0900 欧元区失业率                               3月         10.3%      10.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          3月           --       -0.4%
                                  (较上年同期)                    --       -3.5%    
    
    5月2日当周
    
    5月2日(一)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                   3月           --      -0.2%
    0730 瑞士制造业PMI                              4月           --       53.2
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                4月           --       53.5
    0750 法国Markit制造业PMI                        4月           --       48.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                    4月           --       51.9
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    4月终值         --       51.5
    
    5月2-9日
    0700 英国Halifax房屋价格(较前月)                4月           --      +2.6%
                       (较上年同期)         截至4月的三个月       --     +10.1%
    
    5月3日(二)
    0545 瑞士消费者信心                          第二季           --       负14
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                   4月           --       51.0
    0900 欧元区PPI(较前月)                          3月           --      -0.7%
                  (较上年同期)                                    --      -4.2%
    
    5月4日(三) 
    0645 法国经常账(亿欧元)                         3月           --     赤字39
          经季节调整贸易收支(亿欧元)                3月           --   逆差51.8
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                4月           --       51.2
    0755 德国Markit服务业PMI                        4月           --       54.6
               Markit综合PMI                     4月终值          --       53.8
    0800 欧元区Markit服务业PMI                   4月终值          --       53.2
         欧元区Markit综合PMI             　      4月终值          --       53.0
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   4月           --       54.2
    0900 欧元区零售销售 (较前月)                    3月           --      +0.2%
                 (较上年同期)                                     --      +2.4%
    
    5月5日(四) 
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                   4月           --       53.7
     (完)   
    
      
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