《日本重要政经日程》--4月28日

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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(除特别说明外，均为GMT时间)
4月27日(三)
2330 - 全国3月消费者物价指数(CPI)，东京地区4月CPI
2330 - 3月所有家庭支出
2350 - 3月工业生产
2350 - 3月零售销售
2350 - 一周资本流动数据
4月28(四)
-- - 日本央行利率决议
0200 - JX控股旗下吉坤日矿日石能源公布下个月石油精炼计划
0430 - 经济产业省石油进口数据
企业财报：
0530 - 神户制钢
0600 - 索尼
0600 - 新日铁住金
(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 龚芳)
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