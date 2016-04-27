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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--4月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月27日(三)

2330 - 全国3月消费者物价指数(CPI)，东京地区4月CPI

2330 - 3月所有家庭支出

2350 - 3月工业生产

2350 - 3月零售销售

2350 - 一周资本流动数据

4月28(四)

-- - 日本央行利率决议

0200 - JX控股旗下吉坤日矿日石能源公布下个月石油精炼计划

0430 - 经济产业省石油进口数据

企业财报：

0530 - 神户制钢

0600 - 索尼

0600 - 新日铁住金

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 龚芳)

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