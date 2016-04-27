《美国重要政经日程》--4月28日

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金人数
1230 - 商务部公布第一季国内生产总值(GDP)初值
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券
1530 - 财政部标售两年期浮息公债
1700 - 财政部标售七年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表 (完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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