日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日当周 4月27日(三) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -4.2% +1.2% 所有家庭支出(较前月) -0.3% +1.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -0.2% 持平 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -0.3% -0.3% 东京地区整体CPI -- -0.1% 2330 日本求才求职比 3月 1.28 1.28 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本工业生产 3月初值 +2.9% -5.2% 一个月预估值 -- +3.9% 两个月预估值 -- +5.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -1.5% +0.4% 4月28日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -12.4% 房屋开工(较上年同期) -1.3% +7.8% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 66 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +0.8% +2.4% 工业生产(较前月) +0.1% +3.3% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 4月29日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月2日当周 5月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 -11.0% -8.1% 进口(较上年同期) -12.5% -13.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差99.0 2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余113.3 5月2日(一) 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 49.5 0200 日本日经制造业PMI 4月 -- 48.0 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,698.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 5月3日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月4日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月5日(四) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结