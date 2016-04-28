金砖国家：4月27日股汇市收盘纵览

路透4月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月27日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.06%，报843.17点。

中国股市：沪综指收盘小跌，资源股回调大盘维持弱势震荡

中国汇市：美联储决议公布前人民币收盘微升，短期料延续区间波动

香港股市：恒生指数收低，市场审慎观望美日央行决议

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巴西股市：飙升，投资者益发乐观认为政府可能更迭，银行股和国企股受此预期心理的提振。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.63%，报54,477.782点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5217/43，上日收报3.5186/91。

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南非市场休市。

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印度股市：微升，连续第二日上涨，印度石油天然气公司(ONGC) 领涨，因原油反弹至2016年高点，但美日央行会议政策决定公布前其涨势受限。BSE指数 收盘上涨0.22%，报26,064.12点；NSE指数 收盘上涨0.22%，报7,979.9点。

印度汇市：卢比兑美元 收于一周高位66.44/66.45，因本地股市上涨且出口商在美联储决策公布前卖出美元，但进口商的美元需求制约其进一步上涨，卢比兑美元上日收报66.52/66.53。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.44%，报927.09点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.31%，报491.53点。