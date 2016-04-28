韩国已公布经济指标--2016/4/28

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% @-r +0.7% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.0% +1.3% 5月2日 +1.0% 工业生产(m/m) 2月 +3.3% @ -2.1% @-r 4月28日 +0.8% 失业率 3月 3.8% @ 4.1% @ 5月10日 -- 贸易收支(亿美元) 3月 顺差99 r 顺差98 r 5月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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