星股业绩：新加坡大华银行第一季净利下降4.4%，符合预期

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透新加坡4月28日 - 新加坡三大上市银行中规模最小的大华银行 公布，第一季净利润一如预期下降4.4%，因财富管理业务收费和交易收入的下降，打击了非利息收入。
大华银行截至3月底的第一季净利润为7.66亿坡元(5.68亿美元)，低于上年同期的8.01亿坡元，路透调查中五位分析师平均预估为7.64亿坡元。
大华银行认为，市况动荡引起投资兴趣减弱，是理财和交易收入下降的主因。
尽管该行针对有关大宗商品的曝险予以专项准备，但大华银行公布贷款损失拨备仍减少30.7%。
大宗商品价格疲软打击了能源服务企业，进而影响到新加坡银行业资产质量，2016年资产质量料进一步恶化。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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