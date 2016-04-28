星股业绩：新加坡大华银行第一季净利下降4.4%，符合预期

路透新加坡4月28日 - 新加坡三大上市银行中规模最小的大华银行 公布，第一季净利润一如预期下降4.4%，因财富管理业务收费和交易收入的下降，打击了非利息收入。

大华银行截至3月底的第一季净利润为7.66亿坡元(5.68亿美元)，低于上年同期的8.01亿坡元，路透调查中五位分析师平均预估为7.64亿坡元。

大华银行认为，市况动荡引起投资兴趣减弱，是理财和交易收入下降的主因。

尽管该行针对有关大宗商品的曝险予以专项准备，但大华银行公布贷款损失拨备仍减少30.7%。