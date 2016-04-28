《中国报摘》--中国证券报4月28日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平近日在安徽调研时指出，各地要结合自身实际，围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化现有生产要素配置和组合、增强经济内生增长动力，优化现有供给结构、提高产品和服务质量，培育发展新产业新业态、提供新产品新服务。

* 其他:

--证监会相关负责人表示，将从及时查处新型非法发行股票活动、健全完善法规制度体系、做好非法集资风险防范工作等三方面，积极做好非法集资防范处置工作。将积极推动出台私募基金监管条例，并在证券法修改中对股权众筹作出规范。

--今年第二批专项建设基金已安排，下一步将扩大专项建设基金的规模，并实施新一轮重大技术改造升级战略，目前已安排专项基金七百多亿用于支持两批项目。业内人士指出，从信贷超预期投放以及近期一系列政策动向来看，政府将进一步加大需求侧管理，加大基建投资。

--银监会表示，截至目前，全国农村商业银行数量达到1,000家，北京、天津、上海、重庆、江苏、安徽和湖北等七个省（市）已全面完成农村商业银行组建工作。

--证监会官网显示，国内第二家由专业人士发起设立的公募基金管理公司--汇安基金被核准设立，其注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。