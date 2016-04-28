《中国报摘》--中国证券报4月28日

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 头版头条:
--中国国家主席习近平近日在安徽调研时指出，各地要结合自身实际，围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化现有生产要素配置和组合、增强经济内生增长动力，优化现有供给结构、提高产品和服务质量，培育发展新产业新业态、提供新产品新服务。
* 其他:
--证监会相关负责人表示，将从及时查处新型非法发行股票活动、健全完善法规制度体系、做好非法集资风险防范工作等三方面，积极做好非法集资防范处置工作。将积极推动出台私募基金监管条例，并在证券法修改中对股权众筹作出规范。
--今年第二批专项建设基金已安排，下一步将扩大专项建设基金的规模，并实施新一轮重大技术改造升级战略，目前已安排专项基金七百多亿用于支持两批项目。业内人士指出，从信贷超预期投放以及近期一系列政策动向来看，政府将进一步加大需求侧管理，加大基建投资。
--银监会表示，截至目前，全国农村商业银行数量达到1,000家，北京、天津、上海、重庆、江苏、安徽和湖北等七个省（市）已全面完成农村商业银行组建工作。
--证监会官网显示，国内第二家由专业人士发起设立的公募基金管理公司--汇安基金被核准设立，其注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。
--陆家嘴 公告，拟以109亿元现金收购上海陆家嘴金融发展有限公司100%股权。交易完成后，公司将形成“地产+金融”双轮驱动的战略格局。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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