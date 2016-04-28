表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京4月28日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至4月23日当 周，外资仍为买超日本股票。 外资4月23日止当周在日本股市买超6,020亿日圆，前一周为买超5,38 6亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券9,847亿日圆，前一周为买超8,430 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月17日-4月23日 +602.0 +411.2 -46.0 4月10日-4月16日 +538.6 +770.9 -285.4 4月 3日-4月 9日 +146.5 +816.3r +1,193.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月17日-4月23日 +20.9 +984.7 -113.4 4月10日-4月16日 -503.4 +843.0r -121.3 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)