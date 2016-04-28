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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 08:01 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京4月28日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至4月23日当
周，外资仍为买超日本股票。

    外资4月23日止当周在日本股市买超6,020亿日圆，前一周为买超5,38
6亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券9,847亿日圆，前一周为买超8,430
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    4月17日-4月23日     +602.0         +411.2          -46.0    
 
    4月10日-4月16日     +538.6         +770.9         -285.4    
   
    4月 3日-4月 9日     +146.5         +816.3r      +1,193.9 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    4月17日-4月23日     +20.9         +984.7         -113.4 
    4月10日-4月16日    -503.4         +843.0r        -121.3 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
      

 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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