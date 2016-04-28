《中国重要政经日程》--4月28日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

4月28日（周四）

--中国国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次例行外长会议开幕式并发表讲话。

--俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫来华出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议，并对中国进行正式访问，至29日。

--上午10时 国新办就2016年一季度工业通信业发展情况举行发布会。

*--世界互联网大会在北京召开，至5月2日。

*--上午10时 卫计委就2015年深化医改工作进展和2016年深化医改重点工作举行发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

5月15日（周日）

--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

5月20日（周五）

*--科博会2016中国金融论坛在北京召开，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办，至21日。

5月30日（周一）

--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。