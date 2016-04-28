更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增加，但增幅小于预期

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(新增细节、市场评论以及油价反应)
路透纽约4月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，创纪录新高，炼厂生产下降抵消了进口减少的影响；同时馏分油库存降幅大于预期。
EIA公布，截至4月22日当周，美国原油库存 增加200万桶，分析师预估增加240万桶。
“原油库存上升尽管在多数分析师的意料之内，但还是粉碎了昨日API公布库存意外下降所带来的利多希望，”侧重于能源的大宗商品经纪商Powerhouse执行副总裁David Thompson谈及美国石油协会(API)周二晚间公布原油库存减少110万桶一事。
EIA数据公布后，美国原油期货 转跌，1501GMT时报每桶43.79美元，上涨0.25美元。布兰特原油期货 跌0.005美元报每桶45.69美元。
EIA公布，库欣原油库存增加180万桶。
上周美国原油日进口量 减少68.8万桶。
EIA数据显示，炼厂产能利用率 下降1.3个百分点至88.1%。每日炼油量 减少25.7万桶。
“炼厂产能利用率下降帮助抵消了进口减少的影响，导致原油库存有较大增长，”纽约能源数据提供商ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith说。
美国上周汽油库存 增加160万桶，路透调查中分析师预估为减少40.0万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少170万桶，远远超过预估的31.4万桶降幅。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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