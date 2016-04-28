《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月28日

*工商时报：

--紫光集团去年陆续宣布将与力成 、南茂 、矽品 等三家封测厂合作，紫光将以认购三家封测厂新发行私募股权，分别取得投资公司约25%股权。然而据业界人士透露，紫光将与矽品于今日共同宣布中止策略合作合约，以加快推动与力成、南茂间的投资入股合作案。

--元大金 董事会通过并购泰国券商KK Trade，可说是元大金近年来打亚洲盃布局的一大重要里程碑。该案预计可在7月底前交割，随即元大马上会挹注10亿泰铢增资，若以并购交易金额6.869亿泰铢(约6.45亿台币)，完成交割之后，KK Trade也将更名为元大证券(泰国)。

*经济日报：

--股价与殖利率相对稳定的金融股，成为寿险目前投资布局的主要标的，国泰人寿尤其是指标性公司。金控公司近期陆续公布前十大股东资料，包括永丰金 、开发金 、富邦金 与国泰金 ，明显出现寿险业追捧迹象。

--外国企业来台第一上市（F股）在台股成交值占比近7%，但不少投资人对F股的财报与资讯透明度存疑。台湾证券交易所总经理林火灯强调，证交所会实地查核F股的财务情况，何况半数以上F股的每股纯益高于5台币，有不少优质好公司。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。