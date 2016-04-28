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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 08:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

路透香港4月28日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7
564港元 )
    
    美国股市周三收盘小幅走高，道琼工业指数 收高51.23点，或0.28%，至18,041.55点;此前关于美
国联邦储备理事会(FED/美联储)可能强烈暗示6月升息的担忧得到缓解，尽管苹果股价急挫拖累Nasdaq指数下
滑。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              129.940     0.54        35057       10.079      1.29
 中国铝业                            8.810       3.65        19370       2.733       1.61
 中国移动                            58.950      0.86        185483      91.448      -0.17
 中国人寿                            12.020      0.17        153184      18.646      0.68
 中石油                              75.860      4.03        56270       5.884       1.27
 中石化                              71.820      -0.13       54791       5.571       1.28
 汇丰控股                            34.090      -0.76       2120296     52.883      0.44
 中电信                              49.520      -0.72       13420       3.841       0.55
 中国联通                            12.050      0.50        62322       9.346       -0.36
 兖州煤业                            5.710       -0.35       5210        4.429       1.12
 华能国际                            29.790      -0.87       29170       5.777       -0.58
 南方航空                            31.350      1.13        3165        4.863       -0.14
 东方航空                            28.070      -0.46       3998        4.354       0.10
 中芯国际                            4.240       0.00        4273        0.658       1.19
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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