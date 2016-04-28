《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

路透香港4月28日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7 564港元 ) 美国股市周三收盘小幅走高，道琼工业指数 收高51.23点，或0.28%，至18,041.55点;此前关于美 国联邦储备理事会(FED/美联储)可能强烈暗示6月升息的担忧得到缓解，尽管苹果股价急挫拖累Nasdaq指数下 滑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 129.940 0.54 35057 10.079 1.29 中国铝业 8.810 3.65 19370 2.733 1.61 中国移动 58.950 0.86 185483 91.448 -0.17 中国人寿 12.020 0.17 153184 18.646 0.68 中石油 75.860 4.03 56270 5.884 1.27 中石化 71.820 -0.13 54791 5.571 1.28 汇丰控股 34.090 -0.76 2120296 52.883 0.44 中电信 49.520 -0.72 13420 3.841 0.55 中国联通 12.050 0.50 62322 9.346 -0.36 兖州煤业 5.710 -0.35 5210 4.429 1.12 华能国际 29.790 -0.87 29170 5.777 -0.58 南方航空 31.350 1.13 3165 4.863 -0.14 东方航空 28.070 -0.46 3998 4.354 0.10 中芯国际 4.240 0.00 4273 0.658 1.19 （完） (整理 梁慧仪)