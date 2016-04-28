英国政经：海外投资者回避英国商业房产，担心6月脱欧公投--RICS

目前为止的民调都显示，在6月23日举行公投之前，留欧或退欧阵营皆无明显优势。

本月稍早英国央行表示，有迹象显示公投妨碍企业投资。央行指出商业房地产的交易放缓。

“我们认为国际零售商与服务供应商会觉得英国市场较不具吸引力，至少短期内将是如此，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示。

RICS的会员当中，有43%认为退欧将损及英国商业房地产行业，有6%认为有利。

RICS也表示，对于英国最好是留欧或是退欧，该学会并没有特定观点。