英国政经：海外投资者回避英国商业房产，担心6月脱欧公投--RICS

南非汇市：兰特攀升，因特朗普忧虑提振新兴市场货币上涨
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
目前为止的民调都显示，在6月23日举行公投之前，留欧或退欧阵营皆无明显优势。
本月稍早英国央行表示，有迹象显示公投妨碍企业投资。央行指出商业房地产的交易放缓。
“我们认为国际零售商与服务供应商会觉得英国市场较不具吸引力，至少短期内将是如此，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示。
RICS的会员当中，有43%认为退欧将损及英国商业房地产行业，有6%认为有利。
RICS也表示，对于英国最好是留欧或是退欧，该学会并没有特定观点。
英国住房市场在公投之前的这段时间，也可能表现疲软。RICS上周预测房价将出现近一年最小涨幅。 (完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张涛)
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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