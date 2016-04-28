中信期货：中国期指部分主力空头撤离，资金仍在观望

最近五个交易日，大盘几乎站在水平线上窄幅波动，虽然周三再度小幅下跌，仍然维持在横盘整理的节奏中。技术上，市场也呈现上下两难的纠结局面。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.42%、-0.48%和-0.5%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.55%、-0.46%和-0.33%。三大期指品种强弱略微分化，IF跌幅大于现指，贴水扩大到40点，IH和IC贴水微幅收敛为13.8点和150.9点，市场情绪总体稳定。

自上周三期指增量杀跌后，多空资金似乎迅速达到平衡状态，随后的5个交易日总持仓没有太大变动。合并所有合约计算，5个交易日IF总持仓减少1325手，IH增加144手，IC增加1088手，显示资金略微从IF流入IH和IC。我们分析认为，这可能与大宗商品市场有关。前期以黑色系为主的大宗商品持续强劲上攻，监管层近期开始连续出手调控，螺纹钢见顶回落。股票市场对应的“煤飞色舞”也跟随疲软，IF成分股中包含资源股较多，资金开始从IF撤离。从技术图形看，最近几天虽然窄幅振荡，但IC微幅上扬。不过，场外资金不愿意进场，这对于短期进行方向选择不利。后期资金能否结束观望开始进场成为关键。(完)