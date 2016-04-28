期货日报：产量增加，沪钢高位回落

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以下内容节选自4月28日的《期货日报》：
最近，经过大幅拉升之后，沪钢高位波动明显加大。当前，钢市需求改善得到证实，叠加低库存格局，钢市做多热情仍然高涨，但笔者认为钢厂盈利能力大幅改善之后供给增长是大概率事件，而终端企业补库意愿减弱，钢市供应偏紧局面将得到明显改善，追涨沪钢需谨慎。
数据显示，在钢价持续上涨影响下，3月钢铁产量明显增加。生铁、粗钢产量分别为6020万吨、7065万吨，同比分别增长2.2%、2.9%；全国粗钢日均产量为227.90万吨，比1—2月平均日产量增加26.12万吨，增幅为12.9%。随着钢铁企业复产、扩产，后期钢铁产量仍会保持较高水平。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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