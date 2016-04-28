期货日报：产量增加，沪钢高位回落

最近，经过大幅拉升之后，沪钢高位波动明显加大。当前，钢市需求改善得到证实，叠加低库存格局，钢市做多热情仍然高涨，但笔者认为钢厂盈利能力大幅改善之后供给增长是大概率事件，而终端企业补库意愿减弱，钢市供应偏紧局面将得到明显改善，追涨沪钢需谨慎。

数据显示，在钢价持续上涨影响下，3月钢铁产量明显增加。生铁、粗钢产量分别为6020万吨、7065万吨，同比分别增长2.2%、2.9%；全国粗钢日均产量为227.90万吨，比1—2月平均日产量增加26.12万吨，增幅为12.9%。随着钢铁企业复产、扩产，后期钢铁产量仍会保持较高水平。(完)