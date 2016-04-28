中航期货：沪铝暂时难上13000元/吨

从去年年底以来，大宗商品进入振荡反弹阶段。沪铝表现虽然比黑色系逊色，但明显好于有色领头羊铜。以文华铝指数为例，其从去年四季度最低9600元/吨上涨至最高13010元/吨，涨幅超过35%。展望后市，基于铝基本面改善的分析，我们仍维持铝中长期已经进入上涨趋势的判断，但短期政策等风险累积，5月铝价或进入调整阶段。