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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 08:44 BJT

中航期货：沪铝暂时难上13000元/吨

以下内容节选自4月28日的《期货日报》：

从去年年底以来，大宗商品进入振荡反弹阶段。沪铝表现虽然比黑色系逊色，但明显好于有色领头羊铜。以文华铝指数为例，其从去年四季度最低9600元/吨上涨至最高13010元/吨，涨幅超过35%。展望后市，基于铝基本面改善的分析，我们仍维持铝中长期已经进入上涨趋势的判断，但短期政策等风险累积，5月铝价或进入调整阶段。

从3月底以来，国内经济数据逐步企稳甚至好转，央行继续降准或降息的必要性减小，最近央行多采用逆回购、MLF等工具来调整流动性。而3月以来国内大宗商品大幅上涨的主要依据是货币趋松，若该预期缓解，则商品市场做多热情或下降。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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