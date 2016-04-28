《香港报摘》--经济日报4月28日

--新盘继续减价散货，信和置业 旗下西贡＂逸珑园＂加推30个单位，大幅增优惠变相减价14%，当中三个单位折实尺价低于1万港元，个别较已售出单位更低近两成，本周六（30日）发售，抢五一黄金周客源。

--瑞银中国首席策略分析师高挺预期，深港通于未来两个月正式公布可能性高，将在一定程度上帮助A股纳入MSCI，该行预期6月份A股获纳入MSCI可能性过半。

--港交所 就上市公司发行红股发出指引，若上市公司拟进行大规模的红股发行但除净期间相当可能会导致市场秩序紊乱，联交所或不会批准有关股份上市。（完）