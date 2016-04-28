《香港报摘》--经济日报4月28日

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 要闻版头条：
--新盘继续减价散货，信和置业 旗下西贡＂逸珑园＂加推30个单位，大幅增优惠变相减价14%，当中三个单位折实尺价低于1万港元，个别较已售出单位更低近两成，本周六（30日）发售，抢五一黄金周客源。
* 其他：
--瑞银中国首席策略分析师高挺预期，深港通于未来两个月正式公布可能性高，将在一定程度上帮助A股纳入MSCI，该行预期6月份A股获纳入MSCI可能性过半。
--港交所 就上市公司发行红股发出指引，若上市公司拟进行大规模的红股发行但除净期间相当可能会导致市场秩序紊乱，联交所或不会批准有关股份上市。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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