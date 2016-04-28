中原期货：大连鸡蛋期货阶段涨升行情熄火

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以下内容节选自4月28日的《期货日报》：
目前，鸡蛋基差严重偏离平均值，资金撤离明显，需求相对低迷。在缺少现货和资金配合的情况下，鸡蛋回调行情可能随时展开。
本轮鸡蛋期、现货上涨行情都是从3月初开始的，当时蔬菜价格和猪肉价格不断走高，加上清明节需求启动，鸡蛋期、现货价格同涨，并且持续了1个月。主产区现货从2.91元/斤上涨至3.26元/斤，涨幅为12%；鸡蛋期货主力1609合约从低点3414元/500千克上涨至3814元/500千克,涨幅为11.7%，期货跟随现货上涨。进入4月，现货小幅回落后再度上涨，但总体停留在3月底的3.26元/斤一线，但鸡蛋期货1609合约在市场普涨的作用下，上涨至4301元/500千克，较3月初涨幅为18%。后期鸡蛋期货1609合约要想继续上升，需要现货的配合，但下游消费高峰已现，预计难以对期货产生强支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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