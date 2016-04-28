中原期货：大连鸡蛋期货阶段涨升行情熄火

本轮鸡蛋期、现货上涨行情都是从3月初开始的，当时蔬菜价格和猪肉价格不断走高，加上清明节需求启动，鸡蛋期、现货价格同涨，并且持续了1个月。主产区现货从2.91元/斤上涨至3.26元/斤，涨幅为12%；鸡蛋期货主力1609合约从低点3414元/500千克上涨至3814元/500千克,涨幅为11.7%，期货跟随现货上涨。进入4月，现货小幅回落后再度上涨，但总体停留在3月底的3.26元/斤一线，但鸡蛋期货1609合约在市场普涨的作用下，上涨至4301元/500千克，较3月初涨幅为18%。后期鸡蛋期货1609合约要想继续上升，需要现货的配合，但下游消费高峰已现，预计难以对期货产生强支撑。(完)