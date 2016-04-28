宝城期货：郑州动力煤多空立场均不坚定，未来供需两弱价格上下两难

以下内容节选自4月28日的《期货日报》：

近两个交易日，包括动力煤期货在内的多个品种呈现出见顶回落的技术形态。不过，反弹的结束并不意味着一定要下跌，结合基本面来看，后市动力煤期货1609合约宽幅振荡的概率较大。

未来几个月动力煤市场仍将供需两弱，价格上下两难。一方面，去产能政策密集发布和煤矿停产整顿的延续令动力煤期货价格的下跌空间有限；另一方面，技术面已经见顶，下游需求依旧疲软。此外，近期大宗商品市场整体价格波动性可能依然较大，我们认为后市动力煤期货可能在相对高位宽幅振荡。(完)

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