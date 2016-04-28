宝城期货：郑州动力煤多空立场均不坚定，未来供需两弱价格上下两难

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以下内容节选自4月28日的《期货日报》：
近两个交易日，包括动力煤期货在内的多个品种呈现出见顶回落的技术形态。不过，反弹的结束并不意味着一定要下跌，结合基本面来看，后市动力煤期货1609合约宽幅振荡的概率较大。
未来几个月动力煤市场仍将供需两弱，价格上下两难。一方面，去产能政策密集发布和煤矿停产整顿的延续令动力煤期货价格的下跌空间有限；另一方面，技术面已经见顶，下游需求依旧疲软。此外，近期大宗商品市场整体价格波动性可能依然较大，我们认为后市动力煤期货可能在相对高位宽幅振荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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