徽商期货：沪胶警惕回调风险

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以下内容节选自4月28日的《期货日报》：
上周，沪胶虽然追随黑色板块出现10%以上的涨幅，但通过对比成交量和持仓量的变化，我们发现做多资金偏向于日内短线，隔夜多单甚至有所减少。因此，本周随着市场降温，主力1609合约退守13000整数关口。展望5月，基本面继续向好，但期货价格存在短线回调风险。
橡胶供应阶段性偏紧和轮胎业经营改善，将为沪胶长线上涨提供动力和空间，但是5月的交割压力也需要释放，短线回调将出现，操作中需警惕。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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