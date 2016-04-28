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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 08:59 BJT

徽商期货：沪胶警惕回调风险

以下内容节选自4月28日的《期货日报》：

上周，沪胶虽然追随黑色板块出现10%以上的涨幅，但通过对比成交量和持仓量的变化，我们发现做多资金偏向于日内短线，隔夜多单甚至有所减少。因此，本周随着市场降温，主力1609合约退守13000整数关口。展望5月，基本面继续向好，但期货价格存在短线回调风险。

　　橡胶供应阶段性偏紧和轮胎业经营改善，将为沪胶长线上涨提供动力和空间，但是5月的交割压力也需要释放，短线回调将出现，操作中需警惕。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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