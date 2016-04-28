徽商期货：沪胶警惕回调风险

上周，沪胶虽然追随黑色板块出现10%以上的涨幅，但通过对比成交量和持仓量的变化，我们发现做多资金偏向于日内短线，隔夜多单甚至有所减少。因此，本周随着市场降温，主力1609合约退守13000整数关口。展望5月，基本面继续向好，但期货价格存在短线回调风险。