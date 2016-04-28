《全球汇市》日本央行公布决议前日圆低迷，美联储谨慎升息立场打压美元

新西兰元兑澳元也上涨。澳元周三大跌，因之前公布的通胀数据非常 疲软，为降息开启了大门。 澳元兑新西兰元 跌至近两个月低点1.0941新西兰元。 澳元兑美元 周三创下八个月以来的最大单日跌幅，一度下跌 逾2%至0.7548美元。澳元兑美元最新报0.76美元，远低于近期高点0.7836 。 纽约 当日 今年 来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1316 1.1319 -0.03 +4.20 1. 0860 美元/日圆 111.48 111.45 +0.03 -7.33 12 0.30 欧元/日圆 126.22 126.21 +0.01 -3.26 13 0.47 美元/瑞郎 0.9714 0.9707 +0.07 -3.03 1. 0018 英镑/美元 1.4529 1.4538 -0.06 -1.42 1. 4738 美元/加元 1.2587 1.2597 -0.08 -9.05 1. 3839 美元/离岸人民币 6.5060 6.5024 +0.06 -0.94 6.5680 澳元/美元 0.7593 0.7583 +0.13 +4.37 0. 7275 新西兰元/美元 0.6918 0.6830 +1.29 +1.36 0. 6825 澳元/日圆 84.650 84.590 +0.07 -3.39 87 .620 新西兰元/日圆 77.110 76.250 +1.13 -5.94 81 .980 英镑/日圆 162.05 162.07 -0.01 -8.56 17 7.22 澳元/新西兰元 1.0971 1.1120 -1.34 +2.88 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 李春喜/陈宗琦/王兴亚/汪红英；审校 戴素萍/白云/龚芳/许娜)