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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 08:55 BJT

《全球汇市》日本央行公布决议前日圆低迷，美联储谨慎升息立场打压美元

新西兰元兑澳元也上涨。澳元周三大跌，因之前公布的通胀数据非常
疲软，为降息开启了大门。
    
    澳元兑新西兰元 跌至近两个月低点1.0941新西兰元。
    
    澳元兑美元 周三创下八个月以来的最大单日跌幅，一度下跌
逾2%至0.7548美元。澳元兑美元最新报0.76美元，远低于近期高点0.7836
。
    
    
                                              纽约   当日  今年
来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1316  1.1319  -0.03  +4.20  1.
0860
    美元/日圆            111.48  111.45  +0.03  -7.33  12
0.30
    欧元/日圆         126.22  126.21  +0.01  -3.26  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9714  0.9707  +0.07  -3.03  1.
0018
    英镑/美元            1.4529  1.4538  -0.06  -1.42  1.
4738
    美元/加元            1.2587  1.2597  -0.08  -9.05  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.5060  6.5024  +0.06  -0.94 
 6.5680
    澳元/美元            0.7593  0.7583  +0.13  +4.37  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6918  0.6830  +1.29  +1.36  0.
6825
    澳元/日圆         84.650  84.590  +0.07  -3.39  87
.620
    新西兰元/日圆     77.110  76.250  +1.13  -5.94  81
.980
    英镑/日圆         162.05  162.07  -0.01  -8.56  17
7.22
    澳元/新西兰元     1.0971  1.1120  -1.34  +2.88  1.
0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 李春喜/陈宗琦/王兴亚/汪红英；审校 戴素萍/白云/龚芳/许娜)

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