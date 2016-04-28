《中国报摘》--其他报纸重要消息4月28日

**上海证券报**

--启迪桑德 公告称，拟以27.74元每股的价格，向以启迪投资等“自家人”为首的特定投资者，定增募资不超过95亿元人民币，加码环保主业。

--工信部、发改委、财政部等三部委日前联合印发《机器人产业发展规划（2016-2020年）》。业内共识是，产业规划目标及保障措施有助于产业发展以及龙头公司的脱颖而出；接下来产业基金等具体支持政策可期，产业有望开启新一轮的并购重组行情，万亿市场起舞在即。

**证券时报**

--兴业银行 年报显示，此前狂揽工行、交行、浦发等多家银行股权，并进入这些银行10大股东序列的“梧桐树”再次现身兴业银行。作为外汇局旗下的投资平台，截至去年末，梧桐树持有兴业银行股权比例达3.52%，位列第四大股东。

--去年16家上市银行合计实现净利润1.27万亿元，占已披露年报的2,680家上市公司总净利润的52.1%；16家上市银行整体不良贷款余额合计达9,942.02亿元。

**人民日报**

--中国黄金集团公司日前与加拿大埃尔拉多黄金公司正式签署贵州锦丰金矿82%股权购买协议。本次交易是中国黄金最大一次跨境并购，打开了中国黄金与国际大型矿业公司合作通道，为今后中国黄金海外资源并购奠定基础。（完）