《香港报摘》--信报4月28日

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 要闻版头条：
--苹果公司 上季营业额13年来首度下滑，iPhone销量亦破天荒下跌。举足轻重的大中华地区收入大挫26%，行政总裁库克（Tim Cook）更点名香港市场表现差劲拖累业绩。市场形容苹果的产品销售已进入＂拐点＂，风光不再的忧虑愈发加深，股价急泻。
* 其他：
--首批中港基金互认产品去年底面市，尽管南下香港的内地基金数量比北上基金多近5倍，但从销售情况来看，＂北热南冷＂趋势明显。
--电讯盈科 宣布旗下收费电视now TV取得欧洲国家盃2016的非独家播放权，今年6月起观众可以高清收看全部51场赛事。前两届now TV均是夺欧国盃的香港独家播放权，今次却是＂非独家＂，意味或有其他电视台同样夺得播放权。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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