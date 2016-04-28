《香港报摘》--信报4月28日

* 要闻版头条：

--苹果公司 上季营业额13年来首度下滑，iPhone销量亦破天荒下跌。举足轻重的大中华地区收入大挫26%，行政总裁库克（Tim Cook）更点名香港市场表现差劲拖累业绩。市场形容苹果的产品销售已进入＂拐点＂，风光不再的忧虑愈发加深，股价急泻。

* 其他：

--首批中港基金互认产品去年底面市，尽管南下香港的内地基金数量比北上基金多近5倍，但从销售情况来看，＂北热南冷＂趋势明显。

--电讯盈科 宣布旗下收费电视now TV取得欧洲国家盃2016的非独家播放权，今年6月起观众可以高清收看全部51场赛事。前两届now TV均是夺欧国盃的香港独家播放权，今次却是＂非独家＂，意味或有其他电视台同样夺得播放权。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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