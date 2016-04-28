全球金市：金价小跌，因美联储保留6月升息的可能性

美国联邦公开市场委员会(FOMC)形容就业市场不断改善，但承认经济成长看来已经放缓。此次声明同上次3月会议后的声明基本上是如出一辙。

声明还表示，正密切关注通胀，指出全球经济阻力仍然存在，但声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。

根据CME的FedWatch，投资人现预计美联储6月升息的机率在23%，高于声明发布前的21%。

金价今年已经累计上涨17%，因市场认为考虑到全球经济风险，美联储今年不会积极上调利率。美联储去年12月启动近10年来首次加息。

市场焦点接下来将转向料于今日稍晚公布的日本央行政策决定。

金价料将追随日本央行决定公布后的美元/日圆走势。(完)

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