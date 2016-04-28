全球金市：金价小跌，因美联储保留6月升息的可能性

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)形容就业市场不断改善，但承认经济成长看来已经放缓。此次声明同上次3月会议后的声明基本上是如出一辙。
声明还表示，正密切关注通胀，指出全球经济阻力仍然存在，但声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。
根据CME的FedWatch，投资人现预计美联储6月升息的机率在23%，高于声明发布前的21%。
金价今年已经累计上涨17%，因市场认为考虑到全球经济风险，美联储今年不会积极上调利率。美联储去年12月启动近10年来首次加息。
市场焦点接下来将转向料于今日稍晚公布的日本央行政策决定。
金价料将追随日本央行决定公布后的美元/日圆走势。(完)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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