《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日

* 明报：

--大和发表报告引述莎莎 管理层表示，内地旅客持续减少，预计未来一个财政年度将净关店二至三间，另将开设新品牌店舖如美甲专门店Shine。不过，有零售股分析员表示，市道呆滞下市场要再吸纳新品牌实属不易，相信短期内新品牌难见成效。

* 东方日报：

--主要承建隧道及公用设施的骏杰集团昨递交创业板上市申请，公司去年总收入8,056万港元，按年下跌14.47%。但毛利及纯利则分别按年录得升幅67.95%和1.18倍，去年纯利1,517万港元，因参与更多毛利率高的隧道建造服务。

* 苹果日报：

--桑德国际 4月13日被证监会勒令停牌至今毫无复牌消息，但日前交易所资料显示，北控水务 于上周二起连续三日场外增持桑德国际，并成为第二大股东。

* 星岛日报：

--永隆银行存款部主管龚志明表示，不排除就瑞士法郎、日圆等部分货币，对大额存款的企业客户征收负利率或服务费，但无意向零售客户和小额存款客户征收。

* 文汇报：

--港交所 董事总经理毛志荣称，将在前海设立内地大宗商品现货交易平台，进一步反映中国内地在全球大宗商品生产和消费方面的影响力，目前项目处于筹备阶段，在按照内地法律法规取得相关批准之后，适时向市场公布上线时间。（完）