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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 09:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势关键在于日经指数今日收在何处

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    * 日股日经指数开高约1%，从美股获得指引
    * 美元/日圆走势关键在于，日本央行政策决定公布后日经指数将收
在何处
    * 倘若日股投资者赞赏日本央行的政策决定，则应会推高美元/日圆
    * 如果日本央行政策决定公布后日经指数下跌，则将施压美元/日圆
    * 对于日本央行今日将宣布何种举措，市场有多种预期
    * 汇市应密切关注日本央行公布政策决定后的日经指数走势
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张涛)

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