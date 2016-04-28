《汇市简讯》美元/日圆走势关键在于日经指数今日收在何处

0105GMT * 日股日经指数开高约1%，从美股获得指引 * 美元/日圆走势关键在于，日本央行政策决定公布后日经指数将收 在何处 * 倘若日股投资者赞赏日本央行的政策决定，则应会推高美元/日圆 * 如果日本央行政策决定公布后日经指数下跌，则将施压美元/日圆 * 对于日本央行今日将宣布何种举措，市场有多种预期 * 汇市应密切关注日本央行公布政策决定后的日经指数走势 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)