国际油市：油价触及年内高点后涨势暂歇，交易商了结获利

分析师称，美国石油产量下降以及美元疲弱正推动油价上涨，吸引投资者进入油市。

“数据表明美国上周石油产量再次下降，原油价格近期的上涨趋势获得了又一项支撑，”澳新银行表示。此前美国能源资料协会(EIA)发布报告称，美国上周原油产量降至894万桶/日，较上年同期减少近50万桶/日。

交易商称，产量下降盖过了库存数据的偏空影响。EIA公布，截至4月22日当周，美国原油库存增加200万桶至纪录新高5.406亿桶。

不过，交易商指出，创纪录的原油库存数据可能促使部分交易商在周四上午的交易中关闭多头仓位获利了结。

澳新银行称，由于美元持续疲软，油价进一步上涨的动能可能浮现。(完)

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