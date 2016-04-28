港报社评：苹果绩差怪香港，库克应求诸己--经济日报4月28日

苹果上季盈利出现13年来首次下跌，其行政总裁库克责怪遭香港拖累，惟此说法显欠公允，因香港为亚太区科技产品枢纽、港人潮流触觉亦极敏锐，库克之言反凸显苹果内外交困。

苹果昨晨公布截至今年3月底的季度业绩，期内收入仅505.6亿美元，较去年同期跌13%，是苹果13年来首现业绩倒退。苹果行政总裁库克指，业绩转差主因是香港销售表现欠佳，尤其港元随美元走强，令旅客却步，拖累苹果的大中华区以至整体业绩。惟库克将苹果业绩＂走样＂的责任，推给香港，显欠公允。

此因香港向来是内地，以至亚太区的潮流产品枢纽，不少企业以香港为新产品的首发地，吸引区内中产以至富裕阶层，不惜腰间钱来港蒐罗；且本港消费者亦以潮流触觉敏锐见称，只要是最新最潮产品，无论是过去的苹果新iPhone，以至最新款限量版波鞋等等，皆能掀港人排队抢购潮。

正因如此，苹果香港区业绩欠理想，其实凸显苹果正内外交困，更未见曙光。

对外方面，在欧美日等发达市场经济疲弱下，近年苹果业绩的＂食糊＂关键，是以香港为基地，抢攻亚太区新兴市场，尤其中国内地。惟随着内地消费趋缓，智能手机市场更饱和，由连年双位数增长，去年仅增长约2%，今年增幅料更不足1%，苹果攻华谷业绩的成功方程式，恐难复再。

对内方面，则是苹果的创新能力不复当年勇。过去苹果每推新iPhone或其他新产品，都能掀起抢购狂潮，皆因已故＂教主＂乔布斯在位时，新产品都在科技创新与设计创意上，予消费者耳目一新，非买不可之感，即使遇金融海啸，全球经济不景，苹果业绩仍蒸蒸日上。

惟库克掌舵后，外界感苹果创造力日益枯竭，如新iPhone与新iPad往往仅旧型号小改款、新产品如Apple Watch等亦未见太多新意，即使＂果粉＂亦不如当年，像宗教狂热般出一部追一部，仅因机件老化需要换代，或有实际需要，才愿解开悭囊光顾苹果。

故苹果业绩显示的深层问题，并非源自香港，而是乔布斯作古后，遗下的老本渐被吃尽。除非库克能在科技上有划时代的革新、设计意念打破现有框框，重新擦亮苹果光环，令消费者再次眼前一亮，否则苹果的内外困局，恐难破解。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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