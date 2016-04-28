港报社评：BBC员工反对迁港，纵过虑亦鸣警钟--信报4月28日

在香港做记者，有必要担心人身安全吗？对于这个问题，可谓见仁见智。乐观者也许会说，在香港采访新闻最低限度暂时毋须穿上避弹衣，旺角街头骚乱并不是天天发生；悲观者则觉得，谁也无法保证铜锣湾书店人员神秘失踪事件会不会出现在自己身上，何况历年来多宗传媒人血案至今悬而未破。无论如何，英国广播公司（BBC）中文部的员工看来是悲观的一群。

BBC打算改革中文新闻服务，以及削减开支，计划将该部门由伦敦迁至香港。英国《衞报》声称取得一封由BBC国际台语言服务负责人兰多（Liliane Landor）发送予新闻总监哈丁（James Harding）的内部电邮。信中指出，BBC中文服务的表现较对手逊色，必须改革，建议把大部分职位移师香港，因为香港的时区可配合目标读者，这是制造原创内容最好的地方。重组之后，BBC会在伦敦取消十六个职位，香港加开十个职位，额外在伦敦、华盛顿及非洲国家肯尼亚内罗毕各加开一个职位，变相整个编队裁减三个职位，预料每年可节省约三十万英镑，相当于三百三十八万港元。

随着电邮曝光，BBC中文部员工和英国全国记者总工会（NUJ）均批评相关决定。工会认为，该决定疯狂又不合逻辑，因现时中国媒体审查及任意逮捕记者的情况愈来愈常见，对于过往曾批评北京的BBC记者，此举犹如将他们置于暴风眼，危及人身安全。部分员工向前BBC信托主席兼末代港督彭定康发出请愿信，反对搬迁；理由除了忧虑编采自由受威胁之外，还恐怕破坏英国的长远国家利益，削弱软实力。

BBC员工的担心算不算杞人忧天？我们认为，即使看来有点过虑，但仍然值得特区政府深刻反省，如果特首梁振英日前出席香港报业公会最佳新闻奖颁奖典礼所讲，＂一如以往维护新闻自由＂并非言不由衷的门面说话，政府更加有必要好好保障记者的人身安全，避免新闻工作者遭受危害。归根究柢，维护新闻自由建基于坚决扞衞＂一国两制＂，绝不容许疑似强力部门的神秘力量破坏香港行之有效的法治制度。

欧盟刚刚发表香港年度报告，指出铜锣湾书店李波等五人的失踪，是回归以来对《基本法》及＂一国两制＂最严峻的挑战。报告认为，书店事件严重违反了基本人身自由，也令人质疑本来不适用于香港的内地刑事法律延伸至香港，警告或对香港法治及国际商业中心地位有潜在影响。欧盟强调，言论及新闻自由是＂一国两制＂的核心价值，也是香港作为国际商业中心的必要元素，促请各方保持这些价值。

除此之外，近日官方对于＂港独组党＂违法与否的模棱暧昧态度同样惹人关注。律政司司长袁国强表示，正循四方面调查有人组党鼓吹港独，包括《公司条例》、《社团条例》、《刑事罪行条例》和其他方面的刑事罪行。然而，袁国强没有交代详情，保安局局长黎栋国被问到鼓吹港独所犯何罪之时，又说不出个所以然来，仅仅叫市民＂请教自己的法律顾问＂。假如流于空谈而没有实际行动的鼓吹港独已是犯罪行为，那么新闻工作者报道或评论相关的港独消息，该当怎样处理？如果连报道亦算鼓吹而抵触法规，特首所讲的维护新闻自由，又从何说起。

无国界记者组织公布年度新闻自由指数排名，香港在一百八十个国家及地区之中排第六十九，虽然比去年的第七十微升一位，不过分数下跌零点七四分，此乃历年第二低的排名。至于中国，排名第一百七十六，倒数第五名。

考虑到这两个毫不亮丽的排名，BBC中文部员工担心一旦搬到香港，会有这样那样的诸般顾忌，实非无的放矢。（完）

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