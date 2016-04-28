港报社评：港珠澳大桥再飘移，路政署做法堪商榷--明报4月28日

港珠澳大桥工程一波三折，近日再揭发人工岛移位，知情人士认为一些工程受到影响，路政署则声称维持在明年底竣工。人工岛飘移，原本已经使大桥延期一年完工，今次再出事若有后续影响，日后总会暴露出来。人工岛工程出事，从已知情况和可接触到的资料看来，路政署的做法值得商榷，而且一些情况若属实，路政署就移位更应负起主要责任，当局应公开交代，包括宣示将采取什么措施，确保工程在受控下按期完工。

大桥工程需建造人工岛，毗邻赤鱲角机场，面积约150公顷，其中130公顷用作港珠澳大桥的香港口岸，另外约20公顷用作屯门至赤鱲角连接路南面出入口。有关人工岛建造工程，本港首次采用＂不浚挖式填海＂方法，利用多个巨形钢筒插入海牀，再在钢筒围绕范围填海造地，好处是毋须像传统填海工程般，挖起大量淤泥，再觅地倾倒，可达至环保效果。去年9月，传媒报道填海土地出现不同程度移动，幅度最多达6至7米，其后路政署证实人工岛部分移位，未几更承认工程无法在今年底如期完工，需延期一年至明年底。其后，当局又向财委会申请追加拨款54.6亿元，使大桥建造费升至354亿元。

不过，近日传媒再揭发人工岛飘移问题并未解决，部分出现约3.5米移位。今次，路政署较快承认移位情况，指幅度为1至2.9米，云云。从已知情况看来，人工岛移位一直困扰着港珠澳大桥工程，未能如期完工与此有一定关系。本港首次引入的＂不浚挖式填海＂方法，在其他国家地区有成功事例，应该是理论与实践结合的有效填海方法，然则为何却成为港珠澳大桥工程的软肋，总是挥之不去？

去年4月，内地出版的国家级期刊《建筑施工》，发表一家上海公司工程师的文章，讨论港珠澳大桥人工岛移位原因和补救工程，其中提到人工岛的填海方法，填泥高达11.5米以上，共分4层，每层的＂固结＂时间为6个月，文章透露路政署为加快人工岛建设，要求在2.5米以上直接＂吹砂＂至11.5米，即是大幅压缩填泥固结时间，文章指出这样做的后果是＂加大钢护桶围堰的位移，影响整个围堰的固结稳定＂。从工程角度，工程师找到移位原因，并详细说明补救工程的做法，克服了困难与挑战，工程人员对成就或许值得自豪；不过，此事放在本港公共利益框架检验，市民会问＂点解搞成咁＂，路政署为什么罔顾填泥的固结时间要求，导致围堰移位，若因而导致工程延期，涉及的数以十亿元计超支，是否与此有关等等问题，都需要答案。

路政署回覆查询时，并无否认压缩填泥和固结时间，并提到承建商在部分地区采用＂英泥搅拌桩加固后面的淤泥及稳定钢圆筒海堤＂。人工岛采用＂不浚挖式填海＂方法，利用多个巨形钢筒插入海牀，再在钢筒围绕范围内填海造地，现在需要＂英泥搅拌桩＂稳定钢圆筒海堤，这是显示＂不浚挖式填海＂方法不适合本港，抑或施工操作的问题，当局应该考究。 还有一种情况。今次移位地点，涉及屯门至赤鱲角连接隧道与人工岛的接驳点，若移位困扰不去，人工岛上其他相关工程是否可以如期完工，已经成为疑问。路政署表示隧道工程按计划进展，并无停工。证诸高铁的延误超支，与工程人员自信满满有关，认为可透过调动工程次序，追回时间，最终却无法支应而＂爆煲＂，大桥工程会否重蹈覆辙，以当局近年公共工程往绩，须披露更多具体情况，才可能让市民放心。

设若人工岛移位导致港珠澳大桥工程再延误，除了未能及早通车，还可能涉及金钱损失。因为移位若与路政署发号施令有关，承建商可藉此索偿；另外，人工岛上计划兴建的停车场等建筑物，若因为移位延误建筑工程，也会成为承建商索偿的藉口。因此，人工岛移位在整个港珠澳大桥工程，可谓牵一发而动全身，当局要全面掌握情况，确保工程在可控之下，不再出现更多情况而招致更多损失。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘