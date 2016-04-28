中国新债：贵州定向发389.7亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海4月28日 - 中国贵州省财政厅周三稍晚公告称，当日采用定向承销方式发行了总额389.679亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债179.1564亿元，专项债210.5226亿元，利率较下限上浮比例均为15%。

贵州本次定向发行的一般债含三、五、七、10年四期，利率分别为2.89%、3.15%、3.43%和3.37%；专项债包括五、七、10年期，利率与一般债相同。

以下为贵州省定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年） 利率（%） 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（%

） ） ） ） 一般债券 35.8313 3 2.89 2.51 38 15 一般债券 53.7469 5 3.15 2.74 41 15 一般债券 53.7469 7 3.43 2.98 45 15 一般债券 35.8313 10 3.37 2.93 44 15

合计 179.1564 专项债券 105.2613 5 3.15 2.74 41 15 专项债券 63.1568 7 3.43 2.98 45 15 专项债券 42.1045 10 3.37 2.93 44 15

合计 210.5226

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。

定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 边竞；审校 张喜良)